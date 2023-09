Santé : le vaccin contre le papillomavirus disponible gratuitement à l’école

Il est désormais possible, depuis ce lundi 4 septembre, de se faire vacciner contre le papillomavirus à l’école, et ce dès la 5ème. Le point avec Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Pourquoi se faire vacciner contre le papillomavirus ? "Pour deux raisons. C’est un virus très répandu quel que soit le sexe, et il se transmet facilement lors des contacts intimes, même des simples flirts poussés car il est présent sur les organes génitaux et sur la peau. Mais surtout c’est un virus qui peut entraîner un cancer, 10 ou 15 années plus tard", précise Damien Mascret ce lundi 4 septembre. Chez les femmes, cela peut concerner les cancers du col de l’utérus qui font plus de 1 100 morts chaque année.

Vaccination en avance au Royaume-Uni

Chez les deux sexes, cela peut être des cancers ORL, ou des cancers anogénitaux. Certains pays ont déjà pris le problème à bras-le-corps et vaccinent depuis longtemps. "Au Royaume-Uni par exemple, chez les jeunes filles de 12-13 ans, ils ont depuis plus d'une dizaine d'année une couverture vaccinale supérieure à 80%, c'est deux fois plus qu'en France. Et surtout, plus les filles ont été vaccinées tôt, moins elles ont de risque de cancer du col de l'utérus", conclut le médecin et journaliste.

