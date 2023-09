Italie : à la découverte de la grotte de Neptune

Le 20 Heures part à la découverte de la grotte de Neptune en Sardaigne (Italie). C'est l’une des plus grandes d’Italie que l’on atteint grâce à un escalier de 650 marches.

Bordé par des eaux aux couleurs irréelles, le cap Cascia enferme dans ses falaises millénaires l’un des lieux les plus mystérieux d’Italie. La façon la plus simple de s’y rendre est par bateau grâce à une croisière de 30 minutes. Une fois arrivé, on tombe sur la grotte de Neptune, formée il y a plus de deux millions d’années et qui s’étend sur quatre kilomètres. Elle est sculptée par des gouttes d’eau. Découverte par un pêcheur au XVIIIe siècle, elle n’est pas toujours facile à parcourir.

Une grotte quasi-intacte

"C’est intéressant de voir cette cavité si proche de la mer", avance un touriste. La grotte de Neptune n’est pas qu’une attraction touristique. Elle est aussi un lieu de recherches scientifiques. Giampiero Murgia est spéléologue depuis 20 ans, et a trouvé une partie sous-marine creusée. "Maintenant, elles sont sous l’eau. C'est un spectacle magnifique", affirme-t-il. Bien que millénaire, la grotte continue d’évoluer et de changer de forme. "La grotte se maintient malgré les visites", poursuit le spéléologue.