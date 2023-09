Fausses plaques d’immatriculation : ce fléau qui frappe de nombreux automobilistes

Certains Français reçoivent des amendes alors qu'ils n'ont pas fauté sur les routes. Comment est-possible ? Lumière sur le vol de plaques d’immatriculation.

Les voitures circulent par milliers sur les routes. Elles roulent avec des plaques d’immatriculation usurpées. On les appelle les “doublettes”. Ces plaques sont copiées puis collées sur d’autres véhicules. À bord, les conducteurs roulent à l’abri des radars et sont flashés en toute impunité, car les amendes arrivent chez le vrai propriétaire de la plaque. Olivia en a été victime et sa plaque a été flashée il y a deux mois alors que son véhicule est immobilisé depuis un an dans un parking. “On distingue bien que ce n’est pas une 208, mais plutôt un SUV”, précise-t-elle.

Possibilité d’obtenir un duplicata en quelques minutes

Elle doit monter un dossier en 45 jours maximum et prouver son innocence pour ne pas avoir à payer son amende. Il lui reste une semaine pour contester, et elle a déjà entamé les démarches pour changer sa plaque d’immatriculation. “Je reçois beaucoup d’inquiétude car j’ai peur de recevoir d’autres avis de contraventions”, poursuit-elle. En moins de 10 minutes, il est possible d’obtenir un duplicata d’une plaque sans montrer de justificatif dans certains magasins, et sans carte grise. Mais ce n’est pas le cas partout, car aucun texte n’oblige légalement à montrer ses papiers.