Etats-Unis : des festivaliers sont piégés dans la boue au Burning Man

Des milliers de personnes étaient venues faire la fête au Nevada. Mais les participants du festival Burning Man sont toujours bloqués sur le site à cause d'un violent épisode pluvieux.

Il n’aura fallu qu’une seule après-midi pour transformer le plus grand festival américain en cauchemar. Burning Man et ses 73 000 participants sont sous l’eau. Pour les festivaliers, avancer dans la boue est devenu une épreuve. Les tentes et les camps ont tous été inondés. "C’est horrible, tout est humide et boueux et on se demande si on va avoir encore des vivres", témoigne une festivalière.

Bloqués sur place

C'est l’équivalent de trois mois de pluie qui s’est abattu sur l’événement. Une personne est décédée pendant l’épisode pluvieux. Chaque année, Burning Man se tient en plein désert du Nevada. L'événement montre des œuvres d’art et des artistes. Plus habitués aux tempêtes de vents et de poussières, les festivaliers n’étaient pas prêts. S’ils essayent de quitter les lieux, la boue rend toujours compliqué le départ des voitures.