Santé : début de la campagne de vaccination contre la grippe, avec la possibilité de se faire vacciner aussi contre la Covid

Mardi 15 octobre marque le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe. Il est possible de se faire vacciner simultanément contre la Covid. Cette double injection est très recommandée pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou les personnes atteintes de comorbidités.

Une patiente se fait vacciner contre la Covid dans la succursale d'une pharmacie. Ici, il n'y a pas besoin de rendez-vous ni d'ordonnance. Il suffit de présenter sa carte Vitale et de patienter un peu. Depuis la matinée du mardi 15 octobre, les demandes s'enchaînent, stimulées par le début de la campagne de vaccination contre la grippe. Un patient a décidé de faire les deux vaccins en même temps.

Plus de 17 millions de Français concernés

La double injection est particulièrement recommandée et prise en charge à 100% pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou les personnes atteintes de comorbidités. Pour anticiper la demande, les stocks du pharmacien Thomas Lhervois sont pleins. "On commande sur une plateforme de l'État et on est livrés une semaine après", explique-t-il. La campagne de vaccination se déroule jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, et concerne plus de 17 millions de Français.

