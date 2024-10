Taxe foncière : en augmentation de 33 % en 10 ans

La plupart des contribuables ont jusqu'au 20 octobre pour payer leur taxe foncière. Mais pour celles et ceux qui vont payer autrement, il ne reste plus beaucoup de temps

Dernières heures et derniers retardataires devant un centre des impôts de Nice pour payer leur taxe foncière. Si en ligne, les contribuables ont jusqu'au 20 octobre pour régler la facture. Sur place, c’est jusqu'à ce soir. Et pour Jacques Balthazar cela s’annonce compliqué. "Ça fait trois jours que je me bats avec l'informatique. Impossible d’avoir accès au site de paiement en ligne. Donc je viens ici pour avoir des explications et pour ne pas être pénalisé", explique-t-il. Comme tous les niçois, il a vu le montant de la taxe foncière augmenter de plus de 19,2 % cette année.

Plus 202 % en Corse

"300 euros c'est beaucoup et c'est toujours trop", estime une habitante. Comme dans de nombreuses villes, le montant de la taxe foncière a fortement augmenté ces dernières années : plus 32,9 % en moyenne sur 10 ans. Plus 83 % à Paris, 52 % à Strasbourg et plus 202 % à Popolasca, en Corse.

