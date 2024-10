Guerre au Proche-Orient : une frappe israélienne sur la cour d'un hôpital de Gaza fait au moins 4 morts

Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre, une frappe israélienne sur la cour d'un hôpital à Deir el-Balah, dans la bande de Gaza, a fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés. L'armée israélienne affirme avoir frappé un centre de commandement du Hamas. L'hôpital servait de refuge pour des déplacés.

À l'hôpital des martyrs d'al-Aqsa à Deir el-Balah (Bande de Gaza), dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre, une femme est miraculeusement sauvée des flammes. Des hommes essaient d'éteindre en vain l'immense incendie, conséquence d'une frappe israélienne sur la cour du bâtiment. Sur certaines vidéos insoutenables que France Télévisions a choisi de ne pas montrer, on voit des personnes brûlées vives, prisonnières du feu.

Un lieu de refuge pour des familles de déplacés

Des explosions suivies de crépitements retentissent. S'agit-il de bouteilles de gaz ou de munitions, comme le laisse entendre l'armée israélienne ? Impossible pour France Télévisions de le dire avec certitude. L'armée israélienne affirme avoir frappé ici un centre de commandement du Hamas. L'hôpital était un lieu de refuge pour des dizaines de familles de déplacés. Sur des images, on voit leurs tentes en train de brûler. Le lendemain de la frappe, on découvre l'ampleur des destructions dans la cour de l'hôpital, et le désarroi des déplacés. Cette frappe a fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés.

