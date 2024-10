Guerre entre Israël et le Hamas : des frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza provoquent "une autre nuit d'horreur", assure l'Unrwa

"Autre nuit d'horreur" à Gaza. Sur le réseau social X, le chef de l'Unrwa, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini a annoncé une "frappe aérienne", survenue dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre, dans la cour de l'hôpital des martyrs d'al-Aqsa à Deir al-Balah, située dans le centre de la bande de Gaza.

Philippe Lazzarini a également cité une frappe qui a touché "une école de l'Unrwa" à Nuseirat, où "20 personnes auraient été tuées". L'Unrwa a précisé que des vaccinations auraient dû avoir lieu dans cette école ce lundi. "Nous avons dû y annuler la campagne de vaccination en raison des dégâts importants", a assuré le chef de l'Unrwa.

#Gaza : another night of horror in the middle areas.



Tents up in flames due to an airstrike on the courtyard of Al Aqsa hospital where people sought shelter.



Meanwhile, in the same area, an @UNRWA school was hit with 20 people reported killed. The school was planned to be…