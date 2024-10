Agriculture : les Hauts-de-France, une "vallée de la frite" en plein essor

A. Domy, C. Colnet, C. Jean-Pierre, V. Cruard, F. Ghislain. Image drone : Clarebout

Les producteurs de frites investissent dans les Hauts-de-France. En France, deux pommes de terre sur trois viennent de cette région.

La région des Hauts-de-France est aussi surnommée vallée de la frite, tant les usines y sont importantes. Le groupe belge Clarebout s'est récemment installé près de Dunkerque (Nord), l'un des plus gros sites de production de frites en Europe. Chaque jour, 1 200 tonnes de pommes de terre sont transformées sur le site. Cela représente 420 000 tonnes par an et ce n'est que le début.

Une nouvelle usine en 2026

Le troisième producteur de frites mondial a investi dans les Hauts-de-France, car la région cochait toutes les cases. "On a beaucoup de producteurs dans le nord de la France, il y a de la main d'œuvre qualifiée, c'est une terre d'industrie", explique David Coron, directeur de l'usine Clarebout à Bourbourg (Nord). Deux pommes de terre françaises sur trois poussent dans les Hauts-de-France. Dans la Somme, un producteur a investi dans la future usine d'Ecofrost, un autre géant belge de la frite. Le chantier à 225 millions d'euros devrait sortir de terre en 2026. À l'horizon 2030, l'usine produira 200 000 tonnes de frites par an et se fournira en circuit court.

