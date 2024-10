Viticulture : sur la rive est du lac d'Annecy, la renaissance d'un vignoble

À Menthon-Saint-Bernard, sur la rive est du lac d'Annecy, en Haute-Savoie, Florent Héritier et ses équipes tentent de faire revivre d'anciennes terres viticoles tombées à l'abandon, en cultivant des cépages savoyards traditionnels.

C'est un vignoble aussi photogénique que microscopique : six hectares seulement, répartis sur trois communes de la rive est du lac d'Annecy (Haute-Savoie). À Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie), l'heure est aux vendanges pour le viticulteur Florent Héritier et ses équipes. Avec l'aval des propriétaires du château, ils tentent depuis sept ans de faire revivre ces anciennes terres viticoles tombées à l'abandon. Ici, il a fallu replanter la vigne, tout recommencer à zéro.

Des cépages blancs et rouges

Altesse, Jacquère, Gringet ou Mondeuse : les cépages savoyards traditionnels sont de retour. Ils sont blancs et rouges, comme au début du siècle dernier. Les ceps s'étendaient alors jusqu'aux rives du lac, avant d'être peu à peu décimés par le phylloxéra, le parasite de la vigne. Le développement touristique du secteur a accéléré la reconversion du vignoble. Dans les années 60, il n'existait plus, jusqu'à cette renaissance. Parmi les vendangeurs ce jour-là, il y a les sommeliers des plus belles tables des bords du lac. Des experts qui n'hésitent plus à proposer ces vins à une clientèle exigeante. D'autres entrepreneurs ont décidé de se lancer à leur tour.

