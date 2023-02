"Un jour en France" : intoxication au monoxyde dans une église, devoir de mémoire et ski à Arcachon… 24 heures d'actualité dans l'Hexagone

72 personnes ont été victimes d’une intoxication collective dans une église du Pas-de-Calais, samedi. À Lyon, la communauté juive s'est rassemblée dimanche pour les 80 ans de la rafle de la rue Sainte-Catherine.

Plus de 200 fidèles étaient réunis pour une messe, samedi 11 février, à Tincques (Pas-de-Calais). Puis, les symptômes. "On avait un peu des bouffées de chaleur, on se sentait un peu vaseux", témoigne une des fidèles. Le problème venait d'un chauffage d'appoint, défectueux, qui laissait échapper du monoxyde de carbone. À la sortie de la messe, 70 personnes intoxiquées ont été prises en charge par les secours, et sept transportées à l'hôpital.

80 ans de la rafle de la rue Sainte-Catherine

À Lyon (Rhône), la communauté juive s'est rassemblée pour les 80 ans de la rafle de la rue Sainte-Catherine. En 1943, 86 personnes étaient arrêtées dans un immeuble. Tous, sauf deux, ont été envoyés vers les camps de la mort. En Gironde, les skieurs descendent une piste… en aiguilles de pins. 200 mètres à toute allure, pour que les sports d'hiver durent tout l'année.