Séisme en Turquie : comment expliquer les failles créées par le tremblement de terre ?

Le dernier bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie s'élève à plus de 30 000 morts, dimanche 12 février. Sur les lieux, une faille immense et béante laisse aujourd'hui apparaître des canyons.

Une faille est soudainement apparue à la surface de la Terre, provoquant par endroits des effondrements de terrain impressionnants. Plus ou moins profonde selon les endroits, elle forme une ligne continue sur des kilomètres. C'est une conséquence du tremblement de terre en Turquie. Des villageois sont venus voir le gouffre de près. Ahmet Aksu avait planté des oliviers sur cette terre. Un paysage nouveau sur des dizaines de kilomètres Son champ a été coupé en deux en quelques minutes. "Ça me fait mal. J'ai perdu mon terrain, j'ai perdu ma maison. Je suis désespéré", dit-il. Comment expliquer l'apparition des failles ? Pour ce séisme en Turquie, il s'agit de deux plaques, situées des deux côtés de la faille est-anatolienne. Elles se sont déplacées dans la direction opposée, provoquant un écartement à la surface. D'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, le séisme en Turquie a façonné un paysage nouveau sur des dizaines de kilomètres.