Séisme en Turquie : l'architecture des immeubles en question

Après le séisme meurtrier qui a touché la Turquie, les habitants s'interrogent sur la fragilité des immeubles du pays. Notamment celui d'une résidence de luxe, à Hatay, qui s'est renversée au moment du tremblement de terre.

Une résidence de Turquie qui s'est effondrée lors du séisme, est devenue le plus grand champ de ruines du pays. Plus de 1 000 personnes y dormaient cette nuit-là, seules 70 d'entre elles ont survécu. Des centaines sont toujours sous les décombres. Autour, leurs familles attendent, en n'ayant presque pas dormi ces six derniers jours. "Ils étaient tombés sous le charme de cet appartement, on leur avait vendu une résidence de luxe. C'était du carton-pâte, en fait", s'insurge une femme.

Les résidents se sentent floués

Construite il y a 11 ans, la résidence Renaissance était la plus grande et la plus luxueuse de la ville d'Hatay (Turquie). Elle est devenue un tombeau à ciel ouvert. L'immeuble de 12 étages ne s'est pas simplement effondré, il s'est renversé, coupé net, comme s'il n'avait aucune fondation, sinon des amas de ferraille. À la tristesse se mêlent la colère et le sentiment d'avoir été floué. Le promoteur immobilier, qui tentait de fuir après le séisme, a été interpellé et mis en examen.