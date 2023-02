Séisme en Turquie : "C'est une faute du système" car "en Turquie, les contrôles des bâtiments n'existent pas", dénonce un architecte turc

"Les projets architecturaux ne sont pas bien faits" en Turquie, alerte l'architecte et urbaniste turc Korhan Gümüş, mardi sur franceinfo.

"C'est une faute du système" turc, a dénoncé mardi 7 février sur franceinfo l'architecte et urbaniste turc Korhan Gümüş, alors que le dernier bilan provisoire du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie lundi fait état de plus de 5 000 morts sur le sol turc. Selon lui, les bâtiments construits aujourd'hui dans le pays ne sont toujours pas résistants aux tremblements de terre malgré le lourd antécédent de 1999.

"Après le tremblement de terre de 1999, qui a fait plus de 17 000 morts, la Turquie donnait la garantie que les bâtiments construits étaient solides contre les tremblements de terre et contrôlés", explique-t-il. "Sauf que ce lundi, des bâtiments construits il y a six mois ont été démolis".

"Les projets architecturaux ne sont pas bien faits", dénonce-t-il. "Ce n'est pas la faute d'un seul acteur, c'est une faute du système. Nous voyons qu'en Turquie, les contrôles n'existent pas, alerte l'architecte, On prend des décisions mais il n'y a pas de contact avec les constructions".

"Si c'était des bâtiments ruraux, je ne dirais rien car ils ne sont pas faits avec expertise et avec des experts. Cependant, cette catastrophe a eu lieu dans un contexte urbanisé, c'est ça le problème", conclut-il.