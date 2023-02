Santé : dans le Pas-de-Calais, les fidèles d'une église intoxiqués au monoxyde de carbone

Des dizaines de fidèles d'une église de Tincques, dans le Pas-de-Calais, ont été intoxiqués au monoxyde de carbone, samedi 11 février. Les personnes touchées ont pu être prises en charge et aucune victime n'est à déplorer.

Plus de 200 fidèles étaient réunis pour une messe exceptionnelle, samedi 11 février, à Tincques (Pas-de-Calais). Mais Anne-Sophie et Christophe, comme d'autres personnes, sont rapidement pris de maux de tête pendant la cérémonie. "On avait un peu des bouffées de chaleur, on se sentait un peu vaseux. Et puis c'est en sortant, en échangeant (...) qu'on a vite compris qu'on avait sûrement été intoxiqués au monoxyde de carbone", témoigne-t-elle.

Aucune victime à déplorer

"On n'avait aucune espèce d'idée de ce qui se passait. Et comme c'est inodore et incolore, on n'a pas pu prévoir", raconte Christophe. Un chauffage défectueux placé au cœur de l'église serait à l'origine de cette intoxication. Les secours ont été alertés vers 21 heures. 42 sapeurs-pompiers ont pris en charge 72 personnes. Aucune victime n'est à déplorer, et l'édifice est à nouveau accessible, même si le maire de la commune veut rester vigilant.