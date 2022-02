Soupçons de maltraitance chez Orpea : six questions sur le fonctionnement des Ehpad en France

L'heure des explications une semaine après l'onde de choc provoquée par la sortie du livre-enquête Les fossoyeurs. Les dirigeants d'Orpea, dans la tourmente depuis la parution d'une enquête à charge contre les conditions d'accueil dans les Ehpad du groupe, sont convoqués mardi 1er février par la ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, qui attend des explications face à des accusations d'une "gravité exceptionnelle".

Dans Les fossoyeurs, le journaliste indépendant Victor Castanet dénonce des rationnement, des privations de soins, d'hygiène dans certains établissements du groupe pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Le groupe privé continue à rejeter en bloc ces accusations. Face à ce scandale qui secoue le secteur, plusieurs questions se posent et notamment, comment fonctionnent les Ehpad en France ? franceInfo vous explique.

Combien y a-t-il d’Ehpad en France ?

Il existe au total 7500 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en France, avec environ 600 000 résidents, qui vont y entrer en moyenne à l’âge 85 ans. Ils y restent généralement deux ans et demi. Ces résidents cumulent en moyenne huit pathologies et la moitié souffre de démence, pour beaucoup à cause de la maladie d’Alzheimer. Parmi les Ehpad français, 50% sont publics, 30% sont associatifs-privés (sans but lucratif), 20% sont privés à but lucratif.

Combien coûte chaque mois une chambre en Ehpad ?

Le tarif médian s'établit aujourd'hui à 1 800 euros dans un Ehpad public, près de 2 000 euros dans un établissement associatif, entre 2 500 et 3 000 dans le privé, avec des pointes qui peuvent aller jusqu’à 12.000 euros. Ces derniers loyers ne concernent que cinq à dix endroits en France.

Les régions où les tarifs sont les plus élevés sont l'Ile-de-France, la Corse et Provence-Alpe-Cote-d’Azur, quand les moins onéreux se trouvent en Pays de la Loire, en Bretagne ou en Nouvelle Aquitaine, où il faut compter sur environ 1700 euros par mois.

Combien de personnes sont mobilisées pour s’occuper des pensionnaires dans les Ehpad ?

En France, le personnel des Ehpad représente en moyenne soixante salariés pour cent résidents si l'on compte tout le monde. Ainsi, réellement, ce sont seulement trente personnes sur cent qui sont "au chevet des pensionnaires".

Avec cela, il faut faire les nuits, les week-ends, sans oublier les congés et l’absentéisme qui est élevé dans le secteur. Résultat : il ressort que le temps moyen consacré à chaque résident est inférieur à une heure par jour. A noter, par ailleurs, qu’il y a en moyenne un quart d’encadrants de moins dans le privé que dans le public, selon un rapport parlementaire.

Y a-t-il des contrôles ?

Il existe bien des contrôles, mais trop peu, de l’aveu même du syndicat des Ehpad privés. En dehors des contrôles diligentés pas les établissements eux-même, il existe de rares contrôles menés par les ARS, les agences régionales de Santé.

D’après les travaux du Défenseur des droits, sur les années 2017, 2018 et 2019, il n’y a eu que 3 à 50 contrôles annuels selon les régions. Il faut savoir qu'il s'agit d'un marché régulé : avant d’ouvrir un établissement, il faut l’autorisation de l’ARS et du conseil départemental.

A qui appartiennent les Ehpad privés ?

Le secteur français est divisé entre différents groupes, dont Orpea, Korian, DomusVi ou encore Domidep, qui comptent chacun entre 300 et 100 établissements dans le pays. Ils sont aussi présents en Europe.

Dans le capital du français Orpea, le plus gros actionnaire est un fond de pension canadien. On y trouve également le groupe Peugeot. De la même manière, chez Korian, le premier actionnaire est une filiale du Crédit Agricole, ainsi qu'un fond de pension canadien, en 3e position cette fois.

Ces groupes sont-ils rentables ?

C'est une question régulièrement abordée, notamment lorsqu'il est question des moyens alloués dans les établissements. Pour Orpea, par exemple, le chiffre d’affaires a augmenté sur un an de presque 9% au premier semestre 2021, quand le bénéfice net a grimpé, lui, de 40%. La marge d’Orpéa est donc de 25%.

Pour le groupe Korian, c’était encore mieux : le bénéfice net a grimpé de 120% au premier semestre 2021.

Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, a ainsi annoncé le 1er février sur France Inter qu'une enquête administrative de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et une enquête financière sur le groupe Orpea avaient été ouvertes.