Maltraitance dans les Ehpad : comment Orpea tente de contenir la crise

Dès la publication du livre Les Fossoyeurs, des affichettes ont été placardées dans les Ehpad du groupe Orpea. Elles dénoncent "la volonté de nuire" de l'ouvrage et appellent les personnels à "rester unis et solidaires". Dans son livre-enquête, Victor Castanet pointe notamment un "rationnement" des soins d'hygiène et même de nourriture des résidents.

Le tout nouveau PDG et son directeur France sont convoqués mardi 1er février, dans la matinée, par Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'Autonomie des personnes âgées, alors que des réunions ont été organisées depuis mercredi dans certaines maisons de retraite. "Pendant la réunion la question a été posée aux salariés la question de savoir s'il y avait des problèmes de couches et d'alimentation, indique une délégué du personnel CGT qui travaille dans un établissement du centre de la France. À l'unanimité, les filles ont répondu qu'effectivement, il y avait ces problèmes."

"Après cette réunion, la référente [des stocks de] couches a eu l'ordre de la part de la direction de commander les couches sans restriction." Une déléguée du personnel CGT d'un établissement du centre de la France à franceinfo

Des doléances donc prises en compte dans cet établissement du centre de la France. Dans un autre Ehpad, la consigne a été donnée de faire remonter immédiatement tout problème et de ne pas laisser les familles prendre des photos, raconte une salariée.

Des familles de résidents qu'Orpea tente aussi de rassurer. Un mail leur a été envoyé pour les assurer de l'"extrême vigilance" du groupe. Des familles qui ont été plus nombreuses, note un employée, à rendre visite à leurs proches ce week-end. "Le livre agit comme un libérateur de la parole" des familles, assure pour sa part l'avocate Sarah Saldmann qui compte déposer "début mars" une action collective conjointe comprenant un ensemble de plaintes contre le groupe Orpea auprès du procureur de la République de Paris.