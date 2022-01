Santé : comment sont financés les Ehpad ?

La France compte 7 300 Ehpad en France et ils peuvent accueillir près de 600 000 personnes âgées. Ces établissements ont différents statuts. Près de la moitié, 45% sont publics, 31% associatifs et 24% sont privés à but lucratif. Les Ehpad privés coûtent plus cher en moyenne : 90 euros par jour contre 58 euros dans le public.



Les départements contribuent au financement des fournitures



Les tarifs sont plus importants dans le privé, mais le taux d’encadrement est plus faible. Les personnels dénoncent régulièrement des sous-effectifs et une course à la rentabilité. Mais comment sont financés les Ehpad ? L’État avec les agences régionales de santé paient l’essentiel du salaire des soignants. Les départements contribuent au financement des fournitures. Les familles règlent l’hébergement et les repas. Les deux principaux groupes d’Ehpad privés en France ont réalisé l’an passé plus de 200 000 millions d’euros de bénéfice.