Santé : quelles sont les raisons de la crise dans les Ehpad ?

Ce n’est pas la première fois que des témoignages dénoncent des négligences et des maltraitances dans les Ehpad, et ce, quel que soit le prix de la chambre.

Plusieurs rapports officiels ont utilisé la formule de “maltraitance institutionnelle” pour décrire la situation de certains Ehpad publics comme privés depuis des années. Au gré des reportages, c’est souvent le même constat : des résidents sont laissés seuls sans occupation et sans surveillance. Des toilettes sont bâclées faute d’effectif suffisant.



La rentabilité, priorité des Ehpad privés



Les directeurs d’établissement eux-mêmes dénoncent une situation intenable. C’est l’État et le département qui donnent une enveloppe pour financer les soins et la dépendance dans les Ehpad. Les résidents paient la chambre, les repas, l’animation. Leur argent ne peut pas être utilisé pour payer le personnel soignant sauf dans les établissements à but lucratif. Mais les Ehpad privés auraient souvent une tout autre priorité, la rentabilité. Ce secteur, privé à but lucratif, a obtenu ces dernières années 111 millions d’euros d’argent public supplémentaire.

Parmi nos sources (Liste non exhaustive)

Service de communication de la Direction Générale De La Cohésion Sociale

Rapport mission flash EHPAD 2017

Rapport de la Cour des comptes 2016