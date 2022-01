Maltraitance dans les Ehpad d'Orpea : les familles de résidents demandent justice

Pendant des années, elles se croyaient seules à avoir vécu une telle expérience. Les révélations du livre Les Fossoyeurs leur ont fait un électrochoc. Désormais, Isabelle Schwartz et Sophie Mayer veulent témoigner et demander des comptes. Leurs mères respectives sont décédées peu de temps après un passage dans un Ehpad Orpea. Toutes deux accusent le groupe de négligence et de maltraitance.

"Il n'y avait aucune hygiène"

"Elle enlève son masque, et qu'est-ce que je vois ? Toutes ses dents étaient cassées. Comment, en deux mois, on peut avoir toutes ses dents cassées, perdre ses facettes ? (...) Ça me paraît impensable, ça voudrait donc dire qu'il n'y avait aucune hygiène", déplore Isabelle Schwartz, qui ajoute également que sa mère a souffert de plusieurs fractures. Chacune raconte en détails des chutes à répétition, jamais expliquées, et de longues heures avant que les secours et les proches ne soient prévenus. "On arrive à l'hôpital, où j'ai retrouvé maman en pleurs, souffrant le martyre, me disant qu'elle avait appelé, que personne n'était venu. Quelque chose d'épouvantable", raconte Sophie Mayer. Ce type de témoignage se multiplie. De nombreuses familles demandent désormais justice et une action de groupe se prépare.