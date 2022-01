Ehpad : le groupe Orpea soupçonné de maltraitance envers les personnes âgées

Repas rationnés, résidents contraints de passer la journée au lit sans recevoir le moindre soin, les dérives dénoncées sont accablantes. Ce mardi 25 janvier, une flopée de témoignages émergent sur le mauvais traitement des personnes âgées. Malgré un cadre très luxueux, la maison de retraite Orpea, située à Neuilly-sur-Seine (Île-de-France), cacherait un véritable enfer pour les seniors.





Défaut de personnel et de prises en charge

Des chambres à plus de 10 000 euros par mois et soigneusement décorées, il est difficilement croyable que des affaires de maltraitance s'y cachent. C'est ce que dénonce le livre Les Fossoyeurs. Les défauts de prises en charge et le manque de personnel auraient été observés par un infirmier qui a exercé pendant 8 mois dans cet Ehpad. En dépit des nombreux témoignages, le groupe Orpea nie en bloc toutes les accusations.