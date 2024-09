Reportage "Les anciens méritent mieux" : face au manque de personnel et à une situation économique difficile, ces Ehpad ont du mal à joindre les deux bouts

Sur le bureau de ce directeur d’Ehpad, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les montants des factures ont explosé. Énergie, repas et matériel médical : tout a augmenté, et les comptes virent au rouge. "On est autour de 200 000 euros de déficit, constate le directeur Pascal Frisicaro. On a des aides de l'Etat, du département aussi, au compte-gouttes, mais c'est largement insuffisant." Cet établissement privé à but non lucratif est l’un des moins cher de la ville et accueille 86 résidents.

à lire aussi ENQUÊTE. Deux ans après le scandale Orpea, des manquements persistent dans certains Ehpad du groupe

"Il n'est pas question que je réduise les repas, que je réduise le nombre de protections et de couches parce que je n'ai pas les moyens. On va peut-être faire moins de sorties avec les personnes âgées", s'inquiète le directeur. Mais il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour réaliser des économies, car le personnel travaille déjà à flux tendu. "Les anciens méritent mieux, on pourrait faire plus, faire mieux, prendre le temps de discuter avec les personnes mais on ne nous donne pas les moyens de le faire", regrette Cédric, un aide soignant.

"C'est douze heures par jour, à fond, 15 000 pas par jour, en moyenne." Cédric, aide-soignant dans un Ehpad d'Aix-en-Provence à franceinfo

Le directeur estime qu’il faudrait ici 14 salariés supplémentaires pour mieux accompagner des résidents de plus en plus âgés et de plus en plus dépendants. "Là, vous passez, vous allez peut-être entendre une résidente vous appeler mais vous êtes tellement pris que vous ne pouvez pas forcément aller la voir et lui demander ce qu'elle a, donc par moments c'est intenable."

"Cela va encore plus mal dans l'aide à domicile"

"Notre pays doit repenser complètement son système d'aide aux personnes âgées", estime mardi 10 septembre sur franceinfo Pascal Champvert, le vice-président de l'AD-PA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, alors que s'ouvrent pour deux jours les assises nationales des Ehpad. D'après les chiffres de la branche autonomie de la Sécurité sociale, en 2022, 60 % des Ehpad publics ou privés à but non lucratif étaient en déficit.

"80% des établissements sont publics ou associatifs, et ces établissements sont en grave déficit", détaille Pascal Champvert. Il pointe le budget alloué, qui ne suit pas le rythme de l'inflation, un phénomène qui dure "depuis de nombreuses années". "Quand vous avez 6 % d'inflation et que l'État ou le département donnent 1 % de plus, ça revient à baisser le budget de 5 %", précise-t-il. Or, les directions "refusent de diminuer la quantité de la nourriture ou le nombre de personnel de 5 %". Il déplore le fait que "cela va encore plus mal dans le secteur de l'aide à domicile".

Ce déficit s’aggrave d’une année sur l’autre et dépassera, en cumulé, le milliard d’euro, fin 2024. Il est en partie comblé par les aides des agences de santé ou des départements mais prive les établissements de marges pour investir. Pour le think tank Matières grises, qui rassemble des responsables du secteur, le modèle économique des Ehpad est à bout de souffle et doit être entièrement repensé alors que le nombre de personnes âgées, et même très âgées, va continuer d’augmenter dans les prochaines années.