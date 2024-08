Reportage "Ça nous fait parcourir le monde" : dans un Ehpad des Vosges, des cartes postales arrivent du monde entier pour distraire les résidents

À 98 ans, Rosine a un peu mal aux doigts mais pas question pour elle de ne pas ouvrir les dernières enveloppes et les petits mots qu’elles contiennent. "Des bisous citronnés de Menton, la ville du citron", peut-elle lire sur une carte. À ses côtés, Geneviève, un autre courrier dans les mains : "Un bonjour du Sud-Ouest où il fait bon vivre". Et c'est comme ça tous les jours à la maison de retraite Les Jardins de Cuvières, à Thaon-les-Vosges.

Séverine Vautier, assistante de soins en gérontologie, a voulu rompre l’isolement des résidents durant l’été. "L'idée de ce projet était d'envoyer un petit message sur les réseaux pour recevoir, pourquoi pas, une cinquantaine ou 100 cartes. Et là, on en est à plus de 13 000 cartes, raconte-t-elle. C'est incroyable, ça redonne de la vie."

"On a eu des cartes de Californie, du Québec, de Slovénie, d'Algérie..." Séverine Vautier, assistante de soins en gérontologie à franceinfo

"Ça nous fait parcourir le monde. Tous ces paysages, ce sont des souvenirs", se rappelle Gilberte, 91 ans, qui se remémore les vacances avec son mari. "J'avais trouvé un homme formidable. On a tout fait ensemble. Les vendanges, le Mont-Saint-Michel... même l'amour, mais après avoir été mariés !", raconte-t-elle dans l'hilarité générale.

22 colis reçus en plus des milliers de cartes

Robin, l'animateur, et Séverine sont émus devant "cet élan de générosité". Cédric Axair, le directeur de la maison de retraite, également maire de la commune de Thaon-les-Vosges, ouvre lui aussi des cartes : "'J’ai pêché un poisson dans le lac', voilà, c'est un gamin qui doit s'appeler Tom."

Plus de 13 000 lettres sont arrivées à l'Ehpad de Thaon-les-Vosges. (JULES BRELAZ / FRANCEINFO)

"En plus des cartes, ils ont reçu 22 colis. Des produits du terroir, gâteaux, chocolats, une peinture, des livres, une bouteille de vin. Non seulement on voyage par la vue, mais on voyage aussi par les papilles", ajoute Séverine. La lecture des cartes postales, chaque après-midi, a désormais remplacé les mots fléchés, l’activité jadis préférée de Rosine.