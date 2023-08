Santé : pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face à la chaleur ?

Présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 21 août, le médecin urgentiste Gérald Kierzek explique pourquoi nous ne réagissons pas tous de la même façon face à la chaleur.

Pourquoi la hausse des températures n’a pas le même effet sur chacun d’entre nous ? "On ne supporte pas la chaleur de la même manière parce qu’on a des phénomènes d’adaptation", explique le médecin urgentiste Gérald Kierzek, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 21 août. Ces phénomènes d’adaptation peuvent être géographiques par exemple. Si nous sommes issus de familles habituées à la chaleur depuis des générations, des traits physiologiques se sont adaptés pour une meilleure réaction à la sudation.

Des différences dans la capacité à réguler notre température corporelle

Une différence existe aussi entre les hommes et les femmes. "Là aussi, c’est une différence génétique, peut-être hormonale", précise Gérald Kierzek. Les femmes supportent ainsi moins la chaleur. Certaines personnes sont aussi plus fragiles que d’autres car "on n'a pas la même capacité de régulation de notre température", poursuit Gérald Kierzek. Pour évacuer la chaleur par une vaso-dilatation, il faut que le cœur fasse un travail supplémentaire. Ainsi, tout ce qui va entraver ce travail comme une maladie cardiaque ou respiratoire, empêchera d’adapter le rythme cardiaque. C’est cela qui fera devenir une personne plus fragile face à la chaleur.