Environnement : les initiatives des entreprises pour économiser l'eau

Cinquante industriels français s’engagent à réduire leur consommation d’eau d’ici à 2030. Les entreprises sont accompagnées par le gouvernement, qui dévoilait ce lundi 21 août une liste des 12 premiers sites concernés.

Derrière un mur végétalisé se trouve une usine de transformation de papier, pionnière en économie d’eau. Sur le toit, pas de tuile, mais des plantes grasses sur 8 000 m2. Leur utilité : rafraîchir le bâtiment et récolter la précieuse ressource. Une eau acheminée dans des cuves, puis réutilisée pour fabriquer 700 millions d’enveloppes chaque année. Deux millions d’euros d’investissement permettent à l’entreprise d’être quasiment autonome en eau.

Deux bassins de 8 000 m3

L’eau est une ressource également préservée, dans une pépinière du Loiret en remplaçant les pots noirs par du gris clair. "On a une chaleur qui est moins importante. La plante, déjà, a moins de stress, ses racines ont moins chaud. Et en plus de ça, on consomme moins d’eau", assure Marie-Laure Rauline, co-gérante des Pépinières Javoy. Et après l’arrosage, un circuit fermé permet d’économiser jusqu’à 80% d’eau. Au cœur du système, deux bassins de 8 000 m3. Malgré les 180 000 euros de travaux, la pépiniériste envisage de créer un nouveau bassin pour faire face à la sécheresse.