Grèce : de nouveaux incendies plus violents

En Grèce, plusieurs feux ont éclaté dans le nord-est du pays, lundi 21 août. L’état d’urgence a été déclaré près de la ville portuaire d’Alexandroupoli. Un berger a été retrouvé mort dans le centre du pays.

Trois hommes et une petite lance à incendie face à un mur de flammes. Le feu est attisé par un vent violent. Le combat est inégal, les pompiers grecs finiront ici par reculer. Le bourg de Lavara se trouve un peu plus loin. Les forces de l’ordre essaient d’évacuer les habitants vers la ville voisine, mais certains refusent d’abandonner leur maison. Dans la soirée du lundi 21 août, dans une zone rurale, tout près de la frontière entre la Grèce et la Turquie, les autorités ont fait officiellement appel à l’aide des agriculteurs et de leurs tracteurs, pour labourer le sol, construire des tranchées pour ralentir l’incendie.



Des moyens de lutte contre le feu insuffisants

Deux petits avions, sept hélicoptères multiplient les allers-retours. Mais à l’heure actuelle, les incendies progressent toujours. Quatre foyers importants sont en cours ce lundi soir en Grèce. Des abords d’Athènes au sud, jusqu’à Alexandroupoli au nord-est, en passant par Kavala, dans le golfe de Saronique, les habitants affirment que les moyens de lutte contre les feux sont insuffisants. Ce soir des pompiers venus de Chypre et de Roumanie arrivent en renfort.