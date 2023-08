Grèce : un homme retrouvé mort dans les feux de forêt qui font rage dans le pays

L'homme, un berger, a "probablement été intoxiqué par les fumées", selon les pompiers.

Il "a couru à sa bergerie pour sauver ses animaux et a été retrouvé mort". Le corps d'un "vieux berger", a été retrouvé, lundi 21 août, dans les feux de forêt en cours en Grèce. Celui-ci a "probablement été intoxiqué par les fumées" d'incendie, a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers.

Un important incendie de forêt s'est déclaré lundi en Béotie, à 100 km au nord d'Athènes, selon les services de secours. Un avis d'évacuation a été émis pour des touristes qui se trouvaient sur une plage voisine. Quelque 56 sapeurs-pompiers assistés de quatre avions interviennent sur place.

Les pompiers luttent contre de nouveaux brasiers en Grèce

Sur l'île d'Eubée, 42 pompiers et quatre avions sont également mobilisés contre les flammes. Les autorités de la protection civile ont mis en garde lundi contre un risque d'incendie "extrême" dans la région de la capitale, Athènes, et d'autres parties du sud de la Grèce. Les conditions très chaudes et sèches, qui augmentent le risque d'incendies, persisteront en Grèce jusqu'à vendredi.

Et les incendies continuent de faire rage dans le nord-est de la Grèce près de la ville portuaire d'Alexandroupolis. Sept pompiers et un volontaire ont été hospitalisés pour des blessures. Une douzaine de groupements de population ont été évacués au cours du week-end et les autorités de la protection civile ont exhorté les habitants à rester à l'intérieur en raison de la fumée. La zone a été déclarée en état d'urgence.