Architecture : les cubes de Rotterdam, des maisons extraordinaires

Chaque année, beaucoup de curieux viennent admirer, à Rotterdam aux Pays-Bas, des maisons cubiques qui datent des années 80. Couleurs vives, toits originaux, les maisons sont habitées, et en poussant les portes, l’architecture est encore plus extraordinaire.

En plein cœur de Rotterdam (Pays-Bas), un quartier attire tous les regards. Des toits en forme de pyramides, des cubes jaune vif aux murs penchés et encastrés les uns dans les autres. Ces maisons sont devenues l’une des attractions les plus emblématiques de la ville, photographiées chaque année par des millions de touristes. Ces maisons cubiques ne sont pas un musée, mais de réelles habitations, dans lesquelles vivent une petite centaine de personnes.

Des angles biscornus

Bart Bergmeijer fait ainsi découvrir sa maison. "Ici on a la cage d’escalier. C’est le pilier central, on l’a peint en orange, comme ça on sait toujours où on va", explique le propriétaire de la maison cubique. À l’intérieur, une succession de pièces plus alambiquées les unes que les autres. Il n'y a pas un mur droit et des angles biscornus. L’aménagement est fait maison, et Bart s’en est donné à cœur joie. Designer de profession, il a construit tous les meubles sur mesure. "C’était comme un gros puzzle", résume-t-il. Bart a acheté cette maison, d’environ 100 m2, 300 000 euros. Sa pièce préférée se trouve tout en haut, sous les toits. Un petit cocon avec une vue imprenable sur Rotterdam.