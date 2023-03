Santé : le surpoids est-il systématiquement dangereux ?

Selon une récente étude américaine, être en surpoids ne serait pas toujours dangereux pour la santé. Sur le plateau du 13 Heures, le journaliste et médecin Damien Mascret explique pourquoi, et aussi quels sont les petits gestes pour ne pas prendre de poids.

Une récente étude, menée aux États-Unis "apprend que pour une personne obèse sur huit, elle n’est pas dangereuse pour sa santé", indique le médecin Damien Mascret. "Cela concerne uniquement les personnes en obésité légère (…) qui ont un indice de masse corporelle autour de 30. Par exemple, une personne de 77 kg qui mesure 1m60, ou qui pèse 88 kg pour 1m70."

Des contenants plus petits

Pour supprimer les excédents de calories, Damien Mascret prodigue des conseils simples. Par exemple, cesser de manger un carré de chocolat ou de boire une canette de soda par jour permettrait déjà de perdre des kilos sur un an. Autre méthode : changer sa vaisselle. "Des chercheurs des universités de l’Illinois et de Cornell, ont montré qu’on mange en moyenne 25% de plus dans des grande assiette (de 26 cm) par rapport à des assiettes moins grandes." En effet, le cerveau "tient compte du contenant pour estimer les volumes. Dans une petite assiette, il pense qu'il y a plus mangé que dans une grande."

