Tornade dans la Creuse : comment expliquer ce phénomène ?

Alors que plusieurs villages de la Creuse ont été touchés par une violente tornade jeudi 9 mars, le 13 Heures s'est penché sur les raisons de ce phénomène.

Un bruit inquiétant et une masse d'air sombre qui tourbillonne et gronde. La tornade qui a sévit jeudi 9 mars dans la Creuse a tout balayé sur son passage, durant quelques minutes d'une violence inouïe. Avec des vents à 200 km/h et de l'orage, de l'air chaud est remonté du sol et a rencontré un nuage avec de l'air froid, ce qui a provoqué cette tornade.

Aucune tornade observée dans la Creuse depuis 1999

Le phénomène a surpris les habitants du village de Pontarion, où tout a été détruit. Mais les tornades ne sont pourtant pas si rares en France. "On en a à peu près entre 20 et 40 chaque année mais elles sont la plupart du temps de faible intensité, plus faibles que celle observée dans le Limousin. Par contre, ce qui est davantage remarquable, c'est dans la Creuse. Depuis 1999, il n'y avait pas de trace de tornade", décrypte Jérôme Cerisier, météorologue Weather Solutions. Plus souvent filmées qu'avant, les tornades étonnent par leur soudaineté et leur force destructrice.