Santé : la recrudescence des asthmes d’orages suite aux intempéries

Les orages alliés aux pollens, cela peut vous faire tousser, voire vous provoquer des difficultés à respirer. On appelle cela des asthmes d'orage. Ces derniers jours, les services des urgences ont vu des patients affluer en nombre.

Lors du week-end du 17 juin, une pharmacienne basée à Paris a encore vu des patients affluer avec des symptômes très similaires. "On avait un certain stock d’antihistaminique qui est parti à une vitesse assez rapide", a constaté Berthe Gosselin. En cause, la météo et plus particulièrement les orages, qui se sont abattus ce week-end et le week-end dernier. Ils ont provoqué un mécanisme particulier : les asthmes d’orage.



Les asthmatiques ou les allergiques au pollen touchés

"C’est vraiment un phénomène lié au vent, des fortes rafales de vent qui ramènent les pollens des couches supérieures de l’atmosphère au niveau du sol", explique Samuel Monnier, ingénieur responsable de la communication au RNSA. Parmi les personnes touchées figurent les asthmatiques ou les allergiques au pollen. Beaucoup se sont ainsi rendus aux urgences, comme cela a été le cas à Argenteuil (Val-d’oise).