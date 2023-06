Intempéries : multiplication des cas d’asthme d’orage

Les orages ont aussi un impact sur notre santé. Ils amplifient les crises d’asthme chez les personnes allergiques au pollen. Les services d’urgence ont vu affluer des patients souffrant de difficultés respiratoires, durant ces épisodes orageux.

Des consultations pour crise d’asthme par dizaines. La cheffe des urgences d’Argenteuil (Val-d’Oise) n’avait jamais vu ça, même chez des patients non asthmatiques. Le point commun entre ces patients allergiques : des crises survenues lors de ce week-end orageux. "Le dimanche, ça a commencé à s’aggraver, j’ai eu du mal à me lever, à respirer, j’étais très essoufflée lors de mon travail, et du mal à récupérer. C’est inexplicable", déclare une patiente.

Forte présence de pollen et épisode orageux

Le calme est revenu dans le service après un week-end où l’asthme était la première cause de passage aux urgences. "Dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit, on a commencé à voir un afflux de malades considérable, avec un diagnostic de crise d’asthme, alors que c’était des gens non asthmatiques de 25 ans", décrit Catherine Legall, cheffe de service des urgences à l’hôpital d’Argenteuil. À l’origine de ce phénomène exceptionnel, appelé asthme d’orage, un contexte de forte présence de pollen et un épisode orageux inhabituel en cette saison. Ces cas d’asthme d’orage peuvent être aggravés si la pollution s’ajoute au cocktail pollen et orage.