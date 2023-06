Biodiversité : à la poursuite des bouquetins dans le Vercors

30 ans après sa réintroduction, le bouquetin est toujours sous surveillance, notamment dans le Vercors. Des spécialistes procèdent régulièrement à des captures afin de vérifier l'état de santé des animaux. Une opération délicate, qu’une équipe de France Télévisions a pu suivre.

Les grandes falaises du Vercors sont le domaine du bouquetin. Le roi des verticales se déplace rapidement, et sur de longues distances. Sa traque est difficile et une fois repéré, il faut pouvoir l’approcher, pour l’endormir à l’aide d’une fléchette tranquillisante. "Le but c’est de l’endormir, et surtout de trouver des endroits accessibles pour nous et les animaux, et surtout ne pas [les] mettre en danger", explique Philippe Cotte, inspecteur environnement à l’Office Français de la Biodiversité.

Une espèce en parfaite santé

Pour cette mission, prudence, humidité et persévérance sont nécessaires. Enfin, le troupeau est à portée. Le tireur s’approche sous la direction d’Éric Belleau, le vétérinaire. L’opération est délicate. L’animal n’est que faiblement endormi, car trop perturber sa rumination pourrait entraîner un étouffement. Après cinq ans de captures, l’objectif scientifique est atteint, et une trentaine d’individus représentatifs ont été examinés sous tous les angles. Bonne nouvelle : le bouquetin du Vercors est en parfaite santé. L’espèce avait disparu du massif avant sa réintroduction à la fin des années 80.