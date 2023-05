Santé : hausse importante des allergies en France

Les allergies sont de plus en plus présentes dans le quotidien des Français, mais aussi partout dans le monde. Le point avec médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau de 12/13.

La hausse des allergies est incontestable dans le monde, et notamment en France. On estimait en 1970 que “2 à 3 % de la population française était allergique, on a dépassé les 30 % en 2010, et cela pourrait atteindre les 50 % de la population en 2050 selon les experts”, explique le médecin Damien Mascret. Cela peut s’expliquer par la pollution atmosphérique, qui “agit schématiquement à trois niveaux” : d’abord celui du réchauffement climatique, ensuite sur les pollens “qui sont fragilisés”, puis la pollution “fragilise les muqueuses”, poursuit le docteur.

Des risques d’asthmes

La deuxième piste est l’hypothèse hygiéniste. “On vit dans des milieux de plus en plus aseptisés et notre système immunitaire, faute de s’exercer sur de vrais microbes, surréagit face à des allergènes habituellement anodins”, souligne Damien Mascret. En cas d’allergie, il faut consulter un allergologue. “Une personne sur trois qui souffre de rhinite allergique risque de devenir asthmatique”, conclut le docteur sur le plateau du 12/13.