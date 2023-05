Pollution : le niveau de l’air très mauvais dans le métro parisien

Une campagne de mesure inédite, réalisée pour la série “Vert de rage” diffusée sur France 5, montre que le niveau de particules fines est jusqu’à 19 fois plus élevé que le seuil recommandé dans le métro parisien.

Pendant huit mois, une équipe de journalistes épaulée d’un scientifique a mesuré la concentration de PM2.5 sur l’ensemble du réseau du métro parisien. Ce sont les toutes petites particules fines au diamètre inférieur à 2,5 microns. Verdict ? La pollution globale est cinq fois supérieure aux normes de l’OMS, de quoi inquiéter les usagers. “On le sent dans le métro tous les jours, on a des difficultés à respirer”, explique une riveraine. Cette pollution est plus forte sur certaines lignes, elle est en moyenne 3,6 fois plus forte que l’Organisation Mondiale de la Santé sur la ligne 5.

“Pas de surmortalité de nos salariés”

Des mesures d’air à l’extérieur des stations ont pu être réalisées, et des risques sur la santé sont à craindre. “Il y a une augmentation des AVC et des crises cardiaques lors des pics de pollution”, s’alarme Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS. Marie-Claude Dupuis, directrice stratégie, innovation et développement du groupe RATP explique, dans la matinée du mardi 23 mai, que des études sont réalisées, “qui montrent qu’il n’y a pas de surmortalité de[s] salariés”. Une enquête judiciaire est en cours après une nouvelle plainte.