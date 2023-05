Reims : l'infirmière agressée au couteau est décédée

Agressée au couteau dans l'après-midi du 22 mai au CHU de Reims (Marne), l'infirmière de 37 ans a finalement succombé à ses blessures. Son agresseur, âgé de 59 ans et avec des antécédents psychiatriques, a été arrêté et poursuivi pour assassinat.

Carène Mézino n'a pas survécu à ses blessures. Elle avait 37 ans et était mère de deux jeunes enfants. Dans l'hôpital où elle était infirmière, ses collègues ont appris la nouvelle de son décès avec effroi tôt dans la matinée du 23 mai. "Beaucoup de personnes pleurent. On a du mal à parler et à échanger avec eux parce que la gorge, tout de suite, se noue", confie Valérie Rozalski, secrétaire générale CGT - CHU de Reims.



Des troubles psychiatriques sévères

Pour des représentantes du personnel, la sécurité de l'hôpital n'est pas à mettre en cause. Face au crime, elles expriment un certain fatalisme. Hier, il était 13h30 quand un homme a surgi dans le service de médecine du travail où il n'avait pas rendez-vous. Armé d'un couteau de cuisine de 20 cm, il a blessé grièvement une infirmière et une secrétaire médicale. Cette dernière est sortie d'affaire. L'agresseur, âgé de 59 ans, était connu pour des troubles psychiatriques sévères.