Santé : la France en alerte aux pollens, 81 départements placés en alerte rouge

81 départements sont placés en alerte rouge au pollen, mardi 23 mai. Les pollens de graminées, particulièrement allergisants, sont très présents dans les départements alpins.

Un air de printemps flotte dans les rues de Grenoble (Isère). Les pollens sont de sortie, et les passants l’ont bien senti. "Des éternuements, les yeux qui grattent, tout le temps être enrhumé, et un petit peu de toux", énumère une femme. En période de pic, la moitié des clients de Florian Laracine, pharmacien, viennent se fournir en traitement anti-allergique."On voit de plus en plus de patients, mais je pense que l’épidémie n’est pas à son maximal", pense ce dernier.

La faute au réchauffement climatique

Les coupables ? Les pollens de bouleau et de graminées, en pleine floraison sur tout le territoire. Avec le réchauffement climatique, la période pollinique est plus longue, et les pics plus intenses. "Avec des hivers qui sont de plus en plus doux, les températures qui augmentent et les concentrations de C02 qui augmentent. Ces deux éléments-là favorisent la croissance des arbres, qui malheureusement se mettent à émettre plus de pollen", explique Samuel Monnier, ingénieur en surveillance aérobiologique.