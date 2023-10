Santé : des pénuries de médicaments inquiétantes dans les pharmacies

Durée de la vidéo : 1 min

Le président de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine a annoncé que près de 4 000 médicaments sont en rupture ou en risque de rupture de stock. Face à cette situation, certains professionnels ont décidé de fabriquer eux-mêmes ces médicaments.

Dans une pharmacie de Marseille (Bouches-du-Rhône), comme presque partout en France, il n'y a plus une seule boîte d’un antibiotique qui traite les infections. L’amoxicilline est introuvable, et il n’est pas le seul. "Le problème, c’est qu’il manque des médicaments qui sont majeurs", indique Valérie De Lécluse, présidente du Syndicat des pharmaciens à Marseille. Elle a pu se procurer une dernière boîte, qui vient d’une autre pharmacie marseillaise, spécialisée dans la fabrication de médicaments.

Un retour aux anciennes méthodes

Dans ce laboratoire accolé à l’officine, sont produits sur demande tous les traitements en rupture de stock, avec l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament, et l’agrément de l’ARS. 350 000 gélules d’amoxicilline sont sorties de ce laboratoire cette année. Et pour faire face à la pénurie du marché, 50 préparateurs fabriquent sans relâche, y compris les week-ends. Depuis un an et demi, la production a augmenté de 30%.