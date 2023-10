Eurozapping : l’enquête se poursuit après l’attentat de Bruxelles

Durée de la vidéo : 1 min

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 27 octobre.

L’enquête se poursuit après l’attentat de Bruxelles (Belgique). La police espagnole a arrêté un homme soupçonné d’avoir été impliqué dans cet attentat. Son identité n’a pas été communiquée, mais son signalement avait été donné par les autorités belges. Il s’agit de la troisième personne interpellée dans cette enquête. Le 16 octobre dernier dans la capitale belge, un Tunisien radicalisé a tué avec un fusil d’assaut deux supporters de football suédois avant d’être abattu par la police.

Une simulation d’attaque terroriste à Barcelone

À Barcelone (Espagne), on se prépare à toutes les éventualités. Dans l’une des principales gares de la ville, les forces de l’ordre ont simulé une attaque terroriste. 500 personnes ont participé à cet exercice, avec des figurants qui ont joué le rôle de blessés ou d’otages. L’objectif était de tester la réaction des forces de l’ordre et des équipes de secours, au plus près de la réalité. Barcelone a déjà été frappée par des attentats. En 2017, une attaque terroriste avait tué 15 personnes et fait une centaine de blessés.