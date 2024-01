Santé : comment les écrans menacent l’équilibre et l’éveil des enfants

Emmanuel Macron a lancé un message d’alerte lors de sa récente conférence de presse, contre l’usage abusif des écrans chez les jeunes. Quels risques engendre vraiment cette exposition ?

5h42, 4h37, 5h25… C’est le temps passé, chaque jour, par des adolescents sur leur téléphone. Un usage intensif qui entraîne des problèmes de sommeil, de concentration, ou des retards de développement pour les plus jeunes. Luz, 6 ans, connaît aujourd'hui ses mots de vocabulaire sur le bout des doigts. Mais de 6 mois à 3 ans, elle passait jusqu’à six heures par jour devant la télé. Sa mère s’est inquiétée, car elle ne parlait pas. "Je ne pensais pas que les dessins animés pouvaient avoir cet impact sur un enfant", reconnaît la maman, alertée par la maîtresse de maternelle.

Des conséquences sur le langage et la compréhension

L’organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une absence totale d’exposition aux écrans pour les enfants de moins de deux ans, puis de limiter à une heure par jour entre 2 et 5 ans. En France, seules 13,7% des familles respectent ces recommandations.

Le Dr. Sylvie Dieu Osika, psychiatre et membre du Collectif surexposition écrans, tire la sonnette d’alarme. "Ça a un effet, au fur et à mesure, sur le langage et [pour] comprendre le monde qui l’entoure. Puis il y a le sommeil. Quand vous êtes un petit enfant et que vous ne dormez pas assez, vous êtes moins bon dans les apprentissages, dans la mémorisation, la concentration, l’humeur, la tolérance à la frustration…", prévient-elle.