Smartphones : Emmanuel Macron veut limiter le temps d’écran des plus jeunes

C’est une des mesures annoncées la semaine dernière par Emmanuel Macron : le président veut limiter le temps d’écran des plus jeunes.

Il est devenu la télécommande de nos vies : on ne quitte plus le téléphone portable, on s’endort avec, on se réveille avec. Il s’incruste partout, même à table, et lorsque l’on ne le retrouve pas, c’est l’angoisse. Il peut même nous faire courir des risques. Sans compter les heures que l’on passe les yeux rivés sur l’écran. Dans le métro, le portable est devenu un compagnon de voyage incontournable. Et d’après une récente étude, cette hyperconnexion peut nous faire développer des nouveaux troubles.

Dégrader les relations affectives

“Ce n’est pas grave au sens où l’on peut l’entendre lorsque l’on est addict à l’alcool ou aux opiacés, mais ça peut dégrader la qualité des relations affectives que l’on peut avoir avec ses proches”, détaille le Professeur Amine Benyamina, chef du département de psychologie et d’addictologie de l’Hôpital Universitaire Paul-Brousse.

Etude « Impact de l’hyper-usage du numérique chez les adultes » réalisée par l’Observatoire Santé PRO BTP en partenariat avec le Centre de Recherche de l’Institut Rafaël, publiée le 23 janvier 2024.

La consultation et le traitement statistique des résultats ont été assurés par le Professeur Laurent Karila et le Centre de Recherche de l’Institut Rafaël. La consultation a été menée sur Internet auprès du fichier des adhérents de PRO BTP. 21 422 adhérents de PRO BTP ont participé à la consultation. La consultation était accessible du 20 avril au 13 mai 2023.

