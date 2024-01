Santé : un traitement pourrait réduire de moitié la mortalité des AVC

Une société française est en train de développer un traitement qui pourrait réduire leur mortalité de plus de 50 %. Le journaliste et médecin Damien Mascret explique le concept sur le plateau du 20 Heures.

Une société française est en train de développer un traitement qui pourrait réduire la mortalité des AVC de plus de 50 %. Il serait efficace à condition de l'administrer dès les premiers symptômes. "Il faut agir vite quand survient un accident vasculaire cérébral à cause d'un caillot sanguin. Ce nouveau traitement permet de fluidifier le sang. Car quand une artère se bouche, ça veut dire qu’une partie du cerveau n’est plus oxygénée", explique Damien Mascret.

Des essais cliniques attendus

Le journaliste rappelle que "même quand on arrive à déboucher l’artère, la reprise de la circulation sanguine ne se fait pas toujours très bien dans le cerveau. Et, malheureusement, 60 % des malades gardent des séquelles". Avec ce nouveau traitement, "un essai clinique vient de montrer qu’on obtenait une meilleure reperfusion, et sans pour autant provoquer d’hémorragies dans le cerveau. Reste maintenant à voir si le bénéfice se confirme dans un essai clinique de plus grande envergure", conclut Damien Mascret.

