Agricultrice tuée en Ariège : les collègues et proches entre colère et émotion - (France 2)

Elle avait 36 ans, élevait des vaches laitières et disait aimer son métier malgré un immense ras-le-bol : une agricultrice a été tuée, mardi 23 janvier. Les agriculteurs sont en deuil, entre colère et émotion.

Ils s’enlacent, tentent de se soutenir dans la douleur : leur collègue et amie est morte alors que, comme eux, elle voulait défendre son métier. Toute une commune de l’Ariège est en deuil. “C’est une fille avec qui j’étais au lycée, on a partagé les mêmes bancs, elle avait déjà cette force et cette âme de défendre le monde agricole”, déplore Clémence Biard, présidente des jeunes agriculteurs de l’Ariège. L’un des initiateurs du mouvement connaissait bien Alexandra Sonnac et sa famille, et c’est désormais pour elle qu’il veut gagner ce combat social.



Une détermination renforcée

Dans toute la France, ce drame ne fait que renforcer la détermination des agriculteurs et attiser leur colère. Chaque minute de recueillement est aussi un instant pour nourrir ces griefs. Beaucoup, sont convaincus que cet accident aurait pu et aurait dû être évité s’ils avaient été écoutés.