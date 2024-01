Meurtres dans les Cévennes : le procès de Valentin Marcone s’ouvre mercredi 24 janvier

Le procès de Valentin Marcone s’ouvre mercredi 24 janvier à la Cour d’Assises de Nîmes. Le 11 mai 2021, ce trentenaire employé d’une scierie au cœur des Cévennes avait abattu son patron puis un collègue.

Un jour de mai 2021, au cœur des Cévennes, l’impensable se produit. Il est 8 heures dans une petite scierie. Valentin Marcone vient de prendre son service. Sous les yeux de son jeune collègue, il va tuer son patron et un autre salarié. Le patron de la scierie et son employé meurent sur le coup. Le tireur rentre chez lui et avoue aussitôt les meurtres à sa femme, avant de s’enfuir dans les bois lourdement armé. Pendant quatre jours, le village va vivre au rythme des patrouilles de gendarmes, des survols en hélicoptère. Valentin Marcone devient l’homme le plus recherché du pays.

Une paranoïa diagnostiquée

Après s’être caché dans un trou de sanglier, Valentin Marcone finit par se rendre. À la veille du procès, son père est toujours à ses côtés. Il avait pour seul loisir le tir sportif, qui lui donnait le droit de porter une arme. À la scierie, il vient armé plusieurs semaines avant le drame. L’experte psychiatre diagnostique une forme de paranoïa qui a altéré son comportement.