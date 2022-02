Réserves de sang au plus bas : huit questions autour du recul des dons

"C'est urgent. il faut vraiment que les gens se mobilisent en nombre." La directrice générale de l'Etablissement français du sang, Cathy Bliem, a appelé à donner massivement son sang. Invitée sur franceinfo mercredi 9 février, elle a précisé que la situation "pourrait s'avérer dangereuse à court terme".

Les stocks de sang sont dangereusement bas, selon un bulletin d'urgence vitale (PDF) publié mardi 8 février. L'EFS manque de 30 000 poches de globules rouges, le seuil nécessaire pour faire face aux besoins de transfusion étant d'au moins 100 000 poches. Tous les groupes sanguins sont invités à donner, d'autant plus les individus des groupes O et, "dans une moindre mesure", B, assez rares.

L'EFS manque régulièrement de sang. En juin 2021, il manquait 15 000 poches, en octobre, 23 000. Aujourd'hui, le problème est bien plus important : 30 000 poches manquent, soit deux fois plus qu'à l'approche des fêtes de fin d'année. A ce stade, l'importation de sang depuis l'étranger n'est cependant pas envisagée, selon Cathy Bliem.

Franceinfo répond aux huit questions que vous vous posez et qui peuvent expliquer cette chute des dons.

1 Pourquoi y-a-t-il une pénurie ?

La crise du coronavirus a bouleversé le don du sang. Avec la généralisation du télétravail et les confinements, "on a perdu énormément de lieux de collecte, en entreprises ou dans les universités", qui représentent parfois 30% des collectes, rapportait à France 3 Hervé Meinrad, directeur de la collecte et de la production de l'EFS. A l'absence notable des donneurs s'ajoutent des difficultés logistiques. Certaines salles, d'ordinaire mises à disposition pour le don du sang, ont été préemptées pour la vaccination contre le Covid-19, explique Cathy Bliem à franceinfo.

Fin 2020, le variant Omicron et ses millions de contaminations n'ont fait qu'aggraver la situation, avec le report "de certains donneurs de sang et un fort taux d'absentéisme du personnel", indique l'établissement.

2 Faut-il un pass vaccinal ou un pass sanitaire pour donner ?

Non. Les centres de collecte de sang "n'étant ni des lieux de loisirs et culture, ni des lieux rassemblant des personnes fragiles", un donneur n'a besoin ni de pass vaccinal ni de pass sanitaire pour y accéder, y compris quand le site se trouve au sein d'un hôpital. Seul le port du masque est obligatoire.

Il ne faut pas non plus présenter de test PCR, antigénique ou autotest pour donner son sang.

3 Puis-je donner si j'ai, ou si j'ai eu, le Covid-19 ?

Oui, à condition de respecter un délai minimum, note l'EFS. Les personnes qui ont présenté des symptômes de Covid-19 "doivent attendre 14 jours après la disparition des symptômes" pour donner leur sang ou 14 jours après avoir été testées positives.

4 Avant ou après une vaccination contre le Covid-19, dois-je attendre pour donner mon sang ?

Non. Le don est possible sans délai après, ou avant, la vaccination contre le Covid-19. L'EFS rappelle que "les vaccins utilisés en France ne contiennent pas de virus vivant capable de se répliquer et ne présentent ainsi pas de risque pour les receveurs de produits sanguins". Les vaccins contre la grippe ou le tétanos n'empêchent par exemple pas de donner son sang.

>>>La vaccination contre le Covid-19 empêche-t-elle de donner son sang ?

5 Je suis cas contact, puis-je donner ?

L'EFS ne précise pas la marche à suivre pour une personne vaccinée qui serait cas contact. En revanche, si vous n'êtes pas vacciné et que vous avez été en contact avec un cas confirmé de Covid-19, "vous devez attendre 14 jours après le dernier contact, à moins d'avoir un test PCR ou antigénique ou autotest négatif", précise l'EFS.

6 Quels sont les critères pour pouvoir donner ?

Toute personne de plus de 50 kg, entre 18 et 70 ans, peut donner son sang. Néanmoins, des exceptions existent. Pour évaluer son éligibilité au don du sang, l'EFS propose un court questionnaire disponible en ligne.

Parmi les contre-indications, les personnes ayant, depuis moins de quatre mois, été tatouées, eu plus d'un partenaire sexuel (même si le rapport était protégé) ou voyagé dans certains pays. Les personnes enceintes ou en rémission de certains cancers ne peuvent pas non plus donner. Les hommes homosexuels ne pourront donner leur sang sans période d'abstinence qu'à partir du 16 mars, selon les annonces faites en janvier par le gouvernement.

7 Je veux donner, que dois-je faire ?

Sur la carte du site de l'EFS, vous pouvez regarder lequel des 101 sites de collecte fixes est le plus proche de chez vous. Par ailleurs, 40 000 collectes mobiles sont organisées chaque année. Vous pouvez ensuite prendre en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

8 Au fait, ça sert à quoi de donner son sang ?

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner des patients via des transfusions sanguines. L'EFS fournit plus de 1 500 établissements de santé (hôpitaux, cliniques) en poches de sang. Leur manque peut par exemple provoquer le report de certaines opérations, comme le montre ce reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.