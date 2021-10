Dons du sang : l'établissement français du sang demande aux Français de se mobiliser

Les Français sont appelés à donner leur sang, sous peine de déprogrammation d'interventions chirurgicales. C'est à l'hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine) que sont stockées les réserves de sang de 14 établissements franciliens. Aujourd'hui, elles sont dangereusement basses. "Normalement, nous devrions avoir 30 poches de globules rouges du groupe sanguin O négatif. Ce soir, nous n'avons que 13 poches, les produits sont donc en insuffisances. S'il y a plusieurs polytraumatisés dans la nuit, nous allons devoir faire appel à un autre site français du sang", témoigne Cathy Bliem, directrice générale de l'établissement français du sang.





Un manque de 23 000 poches de globules rouges

Actuellement, 77 000 poches de globules rouges sont disponibles en France, il en faudrait plus de 100 000. Le confinement et le télétravail ont fait perdre un grand nombre de donneurs. "On a perdu énormément de lieux de collectes en entreprises ou dans les universités. Ces lieux représentaient parfois 30% de nos collectes", rapporte Hervé Meinrad, directeur de la collecte et de la production à l'établissement français du sang.