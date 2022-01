La vaccination contre le Covid-19 empêche-t-elle de donner son sang ?

C'est un tweet aujourd'hui supprimé... mais qui a eu le temps d'être partagé plusieurs milliers de fois. Dans un message publié le 22 janvier sur Twitter, l'actrice Véronique Genest relayait un autre tweet : "La Croix-Rouge informe que les dons de plasma des vax (sic) sont dorénavant refusés".

L'actrice posait alors cette question : "Donc. Les vaccinés ne peuvent donner leur sang… curieux, pourquoi ?"

Le tweet de Véronique Genest (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

L'Établissement français du sang (EFS) a rapidement contesté ce propos en publiant une série de messages sur ce même réseau social.

Bonjour, c'est faux, le don de sang est un acte anonyme et volontaire et il n’est pas nécessaire d’être vacciné pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs en capacité de donner, vaccinés et non vaccinés. Merci, Ornella pour l'EFS