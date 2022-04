Délais pour faire une pièce d'identité : "Notre objectif est que d'ici à l'été, on soit le plus proche possible d'une situation normale", dit la directrice de l'ANTS

Pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport, les délais s'allongent de plus en plus : plus du double du temps habituel. Pour faire face à cette situation, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) déploie des moyens supplémentaires.

Anne-Gaëlle Baudoin, directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui chapeaute la délivrance des documents d’identités, indique, sur franceinfo vendredi 29 avril, que 400 dispositifs locaux et 30% d'effectifs supplémentaires sont en cours de déploiement pour réduire les délais pour obtenir un rendez-vous. Il faut actuellement compter "en moyenne deux mois" pour une demande de renouvellement de passeport ou carte d'identité, contre "15 jours à 3 semaines habituellement", précise-t-elle.

franceinfo : Certains se lèvent à l'aube pour obtenir des rendez-vous en mairie : comment expliquer cette situation ?

Anne-Gaëlle Baudoin : C'est une préoccupation très forte pour le ministère de l'Intérieur de s'assurer que ce service public de proximité est assuré et renforcé. On fait face à une situation exceptionnelle après le confinement, où beaucoup de titres [de passeports et cartes d'identité] n'ont finalement été pas demandés. Ce sont plus d'1,3 million de titres qui, pendant cette période, n'ont pas été demandés par rapport aux mouvements habituels, donc il y a cet effet de rattrapage. Nos concitoyens ont envie de partir en vacances, de voyager. Il y a une augmentation très forte de la demande qui a été constatée. S'y ajoute sans doute aussi un effet d'attractivité de la nouvelle carte d'identité déployée l'année dernière.

Quels sont les délais pour refaire ses papiers d'ordinaire et qu'en est-il aujourd'hui ?

Il y a deux choses. Habituellement, le délai pour la prise de rendez-vous est habituellement autour de 15 jours à trois semaines, avec un délai ensuite pour instruire et fabriquer ce titre qui est lui aussi d'environ 15 jours à trois semaines. Aujourd'hui, la difficulté se concentre sur la prise de rendez-vous, on est en moyenne à deux mois pour en obtenir un, avec des situations très différentes d'un territoire à l'autre. Nous sommes mobilisés à travers des moyens et effectifs supplémentaires. On a plus de 30% d'effectifs du ministère de l'Intérieur dans les préfectures qui ont été d'ores et déjà déployés sur le terrain par rapport aux moyens habituels. Nous travaillons aussi en liaison étroite avec l'Association des maires de France et les mairies pour que sur le terrain des rendez vous supplémentaires puissent être proposés. Très concrètement, aujourd'hui, plus de 400 dispositifs de recueil, c'est-à-dire les équipements qui permettent d'enregistrer la demande de carte d'identité ou de passeport, vont être proposés aux maires sur le terrain dans chaque département par les préfets. Il leur a été demandé d'aller à la rencontre des maires dans les prochains jours.

C'est un effort inédit ?

C'est un effort effectivement inédit, à la hauteur de cette augmentation très forte et rapide de la demande de cartes d'identité et de passeports. Notre objectif est que d'ici à l'été, la situation soit le plus proche possible d'une situation normale en matière de rendez-vous et que personne ne soit empêché de partir en vacances ou contrainte d'une façon ou d'une autre.

Est-ce le délai pour un rendez-vous qui coince davantage ou le temps de fabrication des pièces d'identité ?

La priorité, c'est les délais de rendez-vous en mairie, puisqu'en termes à la fois d'instruction et en termes de production [des pièces d'identités], on est aujourd'hui dans une situation normale. En revanche, effectivement, les délais sont très rallongés pour trouver un rendez-vous. Privilégiez la pré-demande en ligne sur le site internet de l'ANTS pour préparer son dossier, cela permet de diviser par deux le temps de rendez-vous. C'est autant de rendez-vous possibles en plus pour les communes, pour anticiper ces demandes. Il ne faut pas solliciter un titre quand on n'en a pas strictement besoin. Il est aussi important de rappeler que c'est bientôt le moment du brevet et du bac pour lesquels une pièce d'identité est demandée : des pièces d'identité périmées ou expirées depuis moins de cinq ans sont tout à fait acceptables. Nous allons le rappeler à travers les préfets, au plan local, aux familles, aux parents, pour qu'ils n'aient pas de stress lié à ça.