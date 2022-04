Attention si vos papiers d’identité sont périmés : les délais pour les renouveler peuvent s’étaler sur plusieurs mois

Clémentine veut partir à l’étranger pour les vacances de Pâques. Malheureusement, les papiers d’identité de sa fille mineure sont périmés. Aussi, s'empresse-t-elle de contacter les services de la mairie de Marseille pour les mettre à jour. "Pour le dépôt de dossier, il n’y avait pas de date avant juillet minimum !, se souvient Clémentine. Il y a écrit sur le site de la mairie que tous les vendredis, ils remettent des créneaux pour la semaine qui vient mais le vendredi, le site buggue." Finalement, Clémentine obtient son rendez-vous anticipé et espère maintenant recevoir à temps les papiers.

Pour les Parisiens, obtenir un renouvellement de carte d’identité ou de passeport s’annonce plus difficile. À un point tel qu’ils sont de plus en plus nombreux à réaliser leurs démarches en province.

>> Les petites villes, un bon plan pour avoir ses papiers d'identité plus rapidement ?

Mikaël, de son côté, reconnaît qu’il a tardé pendant la pandémie à faire les démarches. "Ça me pose un problème pratique parce que je suis en train de créer une société et il fallait évidemment avoir des papiers valides", peste Mikaël. "Mon associé est devenu président de la société alors que cela aurait dû être moi", s'agace le jeune créateur d'entreprise.

Cinq mois pour obtenir un rendez-vous

Dans les mairies, les délais sont variables : il faut par exemple entre un et cinq mois pour obtenir un rendez-vous. La limite est le matériel fourni par l’État, explique Sébastien Bizot, directeur des services à la mairie d’Issy-les-Moulineaux : "On utilise des solutions informatiques de l’État, notamment pour numériser les empreintes digitales, explique-t-il. L’État nous a dotés d’un certain nombre de stations. Ici, on en a quatre, ce qui est déjà beaucoup mais on en aurait un petit peu plus, on pourrait démultiplier les créneaux, ce qui n’est pas possible aujourd’hui."

Le ministère de l’Intérieur précise que "113 dispositifs supplémentaires" ont été "déployés" depuis 2019 et que, par ailleurs, les pays de l’Union européenne et quelques autres acceptent, sous conditions, la carte d’identité périmée depuis moins de cinq ans. La liste se consulte auprès du ministère des Affaires étrangères. La carte d’identité, même expirée, reste ainsi valable en France.