Santé : des médicaments plus dangereux qu'utiles ?

Dolirhume, Vogalib, Smecta, Voltarène, ce sont des médicaments que nous avons tous dans notre armoire à pharmacie. Pourtant ils sont plus dangereux qu'utiles, alerte la revue médicale "Prescrire".

Nurofen, Voltarène ou Humex, ces médicaments très connus des Français sont pourtant jugés plus dangereux qu'utiles, par la revue spécialisée et indépendante Prescrire. Ils font partie d'une liste de 105 produits, dont 88 commercialisés en France, à écarter selon la publication pour leurs effets secondaires ou parce qu'il existe une meilleure alternative sur le marché. Comme ses collègues, un pharmacien de la région parisienne a dans ses rayons bon nombre des médicaments incriminés, certains sans ordonnance.

Des médicaments d'"utilité publique"

"Ces médicaments sont, pour moi, d'utilité publique, parce que si on n'avait pas ces médicaments dans notre officine, je peux vous dire qu'on aurait plein de gens qui seraient en arrêt de travail et qui n'iraient plus travailler", affirme Frédéric Desmoulins, pharmacien à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Selon la publication, le Smecta, censé traiter les troubles intestinaux, contient du plomb et donc des effets toxiques, neurologiques, hématologiques, rénaux et cardiovasculaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament rappelle que le bon usage est essentiel pour limiter les risques et que chaque produit est contrôlé avant sa mise sur le marché.